В Думу внесли проект о лишении свободы на срок до 4 лет за мелкие взятки
11:05 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект о лишении свободы на срок от трех до четырех лет за взятки, не превышающие 10 тыс. рублей. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Усиливается уголовная ответственность: за получение взятки или коммерческий подкуп в размере, не превышающем 10 тыс. рублей, будет грозить от 3 до 4 лет лишения свободы», — написал он в своем телеграм-канале.
Кроме того, добавил депутат, «к совершившим такие преступления будет применяться конфискация имущества». «По действующему законодательству она не предусмотрена, однако ее введение позволит компенсировать ущерб потерпевшим», — уточнил Пискарев.
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