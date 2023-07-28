Бизнес, чья земля находится под обстрелами ВСУ, может арендовать другие участки без торгов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении предпринимателям, лишившимся возможности использовать свою землю из-за украинских обстрелов, права арендовать другие участки без проведения торгов. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Как следует из материалов правительства, земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, будут предоставляться предпринимателям на срок до 10 лет. Размер арендной платы за участок в начальный период пользования (не более года) будет составлять 1 рубль.

Уточняется также, что передача земли будет возможна при условии, что утраченный и предоставляемый участок находятся в границах одного региона и имеют приблизительно одинаковую площадь (разница должна составлять не больше 15%), а также одинаковое целевое назначение.