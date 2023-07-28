Один человек погиб, одни ранен в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожье

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек погиб и один получил ранения в результата удара Вооруженных силу Украины (ВСУ) кассетными боеприпасами по городу Токмаку в Запорожской области. Об этом сообщил в пятницу врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака. В результате обстрела произошло возгорание частного жилого домовладения, погибла женщина. Еще один местный житель получил ранения, находится в больнице, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в своем телеграм-канале.