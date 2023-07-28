Некоторые проявления колониализма до сих пор не изжиты — Путин

12:00

Ряд проявлений колониализма все еще не изжиты, они по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии саммита Россия — Африка.

«К сожалению, некоторые проявления колониализма не изжиты до сих пор и по-прежнему практикуются бывшими метрополиями, в частности в экономической, информационной и гуманитарной сферах», — сказал глава российского государства.