В Россию прибыл из Китая первый грузовой состав по железнодорожному мосту через Амур

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Россию прибыл из Китая первый грузовой состав по железнодорожному мосту через реку Амур. Об этом сообщили в пресс-службе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Мост связывает участок межгосударственной границы в районе населенных пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области Российской Федерации и Тунцзян провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики.