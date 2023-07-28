Путин отметил, что суверенитет — «не единожды достигнутое состояние»

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суверенитет не является состоянием, достигнутым единожды, за него надо постоянно бороться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

«Суверенитет — это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться», — сказал он.