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НОВОСТИ

Путин отметил, что суверенитет — «не единожды достигнутое состояние»

12:20 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суверенитет не является состоянием, достигнутым единожды, за него надо постоянно бороться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия — Африка.

«Суверенитет — это не единожды достигнутое состояние. За него надо постоянно бороться», — сказал он.

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