Поздняков считает, что МОК начал действовать в интересах украинских спортсменов
12:32 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Международного олимпийского комитета (МОК) стало действовать в интересах украинских спортсменов. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Сейчас нам невольно, но наглядно показали то отношение, с которым предстоит столкнуться абсолютно любому россиянину на международных соревнованиях после всех отсевов по национальному признаку, — сказал Поздняков. — Анна Смирнова это испытала на себе, и, к огромному сожалению, такова новая объективная реальность. В ней оправдываются и поощряются любые антироссийские демарши, ну а для всего остального есть озабоченность, рекомендации и санкции».
«Рассматриваемое заявление свидетельствует о том, что МОК определил для себя и принял сторону политического конфликта, начал действовать в интересах этой стороны, уже открыто раздавая предписания участникам олимпийского движения: чьи права защищать, а чьи — „отложить до подходящего момента“. Олимпизм официально делают инструментом, управляемым извне в интересах геополитического заказа на нейтрализацию наших граждан и организаций в спорте», — добавил глава ОКР.
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