В Китае начали расследование против троих генералов стратегических ракетных сил

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по дисциплине и аудиторское управление Центрального военного совета (ЦВС) КНР начали расследование в отношении командующего ракетных войск (аналог РВСН) Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и двух его заместителей. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.

Как заявили изданию два источника, антикоррупционное расследование инициировано в отношении главы этих стратегических сил генерала Ли Юйчао, замначальника объединенного штаба ЦВС, замглавкома ракетных войск и генерал-лейтенанта Чжан Чжэньчжуна и экс-заместителя командующего, бывшего главы управления вооружений ракетных войск генерал-майора Лю Гуанбиня. По данным газеты, все они задержаны, но никаких официальных заявлений по этому поводу не было.

Ракетные войска были образованы на основе 2-го артиллерийского корпуса в ходе масштабной реформы НОАК в 2016 году. На их вооружении стоят баллистические и крылатые ракеты с обычными и ядерными боеголовками. Ли Юйчао был назначен командующим ракетных войск в январе прошлого года. Он является третьим главкомом этого рода войск с момента создания. В октябре 2022 года в ходе XX съезда Коммунистической партии Китая он вошел в состав ЦК.

По данным South China Morning Post, расследование в отношении генералов началось в марте этого года — в этом месяце свою должность покинул министр обороны КНР Вэй Фэнхэ, который до этого был первым главкомом Ракетных войск после их создания.

«Почти у всех высокопоставленных генералов [Ракетных войск] была хорошая репутация до их повышения. Они стали аморальными после того, как переехали в Пекин, так как это дало им больше шансов иметь дело с оборонными предприятиями», — приводит газета слова одного из собеседников.

С момента прихода к власти в 2012–2013 годах председатель КНР Си Цзиньпин начал масштабную кампанию по борьбе с коррупцией среди государственных, партийных и военных деятелей. Как подчеркивает газета, за эти годы фигурантами антикоррупционных расследований стали более 100 бывших и действующих генералов — это больше, чем их погибло в боевых действиях с момента образования КНР в 1949 году. Наиболее высокопоставленными военными деятелями, обвиненными в коррупции, стали заместители председателя Центрального военного совета КНР генералы Го Босюн и Сюй Цайхоу. Первый из них был приговорен в 2016 году к пожизненному заключению, а второй умер от рака во время судебного процесса в 2015 году.