Поддержка РФ помогла избежать новой гражданской войны в ЦАР — президент республики

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка России помогла спасти демократию в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и избежать в стране новой гражданской войны. Об этом заявил лидер республики Фостен-Арканж Туадера на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка.

«Россия, не опасаясь никаких геополитических проблем, оказывает помощь нашей стране, нашим вооруженным силам, органам безопасности в борьбе с террористическими организациями. <…> Между нашими странами, народами установились взаимоотношения, которые смогли спасти демократию в нашей стране — мы организовали свободные демократические выборы — и избежать новой гражданской войны, последствия которой были бы катастрофическими», — сказал он.