В РФ предложили ввести обязательную регистрацию всех собак

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Зоозащитники предложили властям РФ внедрить обязательную регистрацию всех собак. Мера позволит сократить число недобросовестных заводчиков животных. Такие люди скрещивают питомцев без специальных знаний. Их действия в ряде случаев приводят к инвалидизации зверей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала президент фонда помощи животным «Забытые животные» Анастасия Комагина. С кошками проблема «не так остра», отметила она.

Все животные должны подергаться обязательной процедуре идентификации, считает Комагина. В частности, это можно сделать с помощью чипирования, уточнила эксперт.

«Законодательство по охране животных в нашей стране напоминает мне лоскутное одеяло. Вместо того, чтобы принять закон, который охватит все сферы, у нас законодатель лезет в какую-то проблему. Получается, что нет представления о том, как это будет исполняться. Например, как будут контролировать случаи, когда люди в большом количестве разводят животных и на «Авито» пытаются всё реализовать. Поэтому идея хорошая, но надо начинать со всеобщей обязательной регистрации всех собак. Про кошек ещё не так остро стоит проблема. Для того, чтобы всех поставить под регистрацию, иметь возможность контролировать, что происходит с животными и понимать, в каких условиях они содержатся, необходима всеобщая регистрация. И должна быть обязательная идентификация, сейчас самый современный способ — это, конечно, чип. И для этого база должна быть универсальной. Должен быть комплексный подход, законодатель должен сразу представлять, как это в комплексе будет работать. Должна быть система».