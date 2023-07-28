Индия и Бразилия не настроены на быстрое расширение БРИКС - Bloomberg

14:12 Источник: РБК

Индия и Бразилия выступили против попытки Китая быстро расширить формат БРИКС, чтобы усилить политическое влияние Пекина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

По данным агентства, Дели и Бразилиа возразили Пекину в ходе подготовительных переговоров к предстоящему саммиту в Йоханнесбурге, где страны-участницы должны обсудить потенциальное расширение группы за счет Индонезии и Саудовской Аравии.

Бразилия опасается, что стремление десятков стран присоединиться к альянсу усиливает озабоченность Запада по поводу того, что БРИКС хочет стать противовесом США и ЕС. Индия, в свою очередь, желает видеть более строгие правила вступления в организацию. РБК