Индия и Бразилия не настроены на быстрое расширение БРИКС - Bloomberg
14:12 28.07.2023 Источник: РБК
Индия и Бразилия выступили против попытки Китая быстро расширить формат БРИКС, чтобы усилить политическое влияние Пекина. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.
По данным агентства, Дели и Бразилиа возразили Пекину в ходе подготовительных переговоров к предстоящему саммиту в Йоханнесбурге, где страны-участницы должны обсудить потенциальное расширение группы за счет Индонезии и Саудовской Аравии.
Бразилия опасается, что стремление десятков стран присоединиться к альянсу усиливает озабоченность Запада по поводу того, что БРИКС хочет стать противовесом США и ЕС. Индия, в свою очередь, желает видеть более строгие правила вступления в организацию. РБК
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