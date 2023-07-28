ВСУ пытаются продолжать наступление по трем направлениям — МО РФ
14:32 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на южнодонецком, краснолиманском и донецком направлениях», — сказал он.
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