ВСУ пытаются продолжать наступление по трем направлениям — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки продолжили попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на южнодонецком, краснолиманском и донецком направлениях», — сказал он.