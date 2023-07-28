США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка.

«Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры», — сказал Путин.