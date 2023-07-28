США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова — Путин
15:00 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по вопросу обеспечения равной безопасности для всех стран, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка.
«Все противоречия должны решаться в ходе переговоров, но проблема-то заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз безопасности России со стороны США и НАТО, а они, еще раз повторю, отказываются от переговоров по вопросам обеспечения равной безопасности для всех, включая Россию. Да и сама Украина, а точнее сегодняшний украинский режим, отказывается от переговоров. Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу, запрещающий вести переговоры», — сказал Путин.
НОВОСТИ
- 15:38 28.07.2023
- В СберБизнес появились новые небанковские сервисы
- 15:32 28.07.2023
- Индекс Мосбиржи превысил 3 000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года
- 15:25 28.07.2023
- Сергей Собянин: В этом году проект создания парка "Яуза" будет практически завершен
- 15:12 28.07.2023
- Генерал Тчиани назвал себя главой Нацсовета спасения родины, созданного в Нигере
- 14:32 28.07.2023
- ВСУ пытаются продолжать наступление по трем направлениям — МО РФ
- 14:28 28.07.2023
- Собянин: Столичные музеи и выставочные залы с начала года посетили более 6 млн человек
- 14:12 28.07.2023
- Индия и Бразилия не настроены на быстрое расширение БРИКС - Bloomberg
- 14:00 28.07.2023
- В РФ предложили ввести обязательную регистрацию всех собак
- 13:58 28.07.2023
- Ростех импортозаместил патроны для спортивной стрельбы
- 13:32 28.07.2023
- Поддержка РФ помогла избежать новой гражданской войны в ЦАР — президент республики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать