Генерал Тчиани назвал себя главой Нацсовета спасения родины, созданного в Нигере

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал Абдурахман Тчиани, выступая по национальному телевидению Нигера от имени военных, совершивших переворот, объявил себя председателем Национального совета спасения родины.

Тчиани, бывший ранее, по сведениям Agence France-Presse, главой президентской гвардии, утверждал в эфире, что «мятеж вызван ухудшением ситуации в области безопасности в стране».