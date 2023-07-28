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Индекс Мосбиржи превысил 3 000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года

15:32 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индекс Мосбиржи в ходе торгов превысил отметку в 3 000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным 14:30 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,42% — до 3 000,39 пункта. В то же время долларовый индекс РТС терял 0,22% — до 1 036,74 пункта.

К 14:36 мск индекс Мосбиржи немного ускорил рост и находится на уровне 3 001,01 пункта (+0,44%). В то же время индекс РТС терял 0,26%, опускаясь до 1 036,39 пункта.

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