В СберБизнес появились новые небанковские сервисы
15:38 28.07.2023
Сбер значительно расширил возможности интернет-банкинга для юридических лиц СберБизнес и добавил новые небанковские сервисы в мобильную и веб-версии приложения.
Платформа для коммуникации Jivo – с ее помощью компании могут объединить различные каналы коммуникации с клиентами в одном приложении. Для удобства можно подключить оплату по подписке. Это стало возможным благодаря платежному решению SberBusinessAPI «Корпоративные подписки». Сервис доступен в веб-версии СберБизнес.
ИТуслуга.ру: теперь можно приобрести компьютерную и кассовую технику с техподдержкой от СберСервиса, а также лицензионное программное обеспечение. В сервисе впервые реализован новый инструмент покупки товаров с использованием кредитного плеча банка через платежное решение SberBusinessAPI «Рассрочка для бизнеса». Сервис доступен в веб-версии и в мобильном приложении СберБизнес.
Предприниматели могут также приобрести готовые решения для автоматизации торговли – смарт-терминалы «Эвотор», фискальные накопители и сканеры, а также все необходимые для работы сервисы. Бесшовная авторизация напрямую из СберБизнеса делает покупку решения простым и удобным. Для клиентов банка действует уникальное предложение на автоматизацию бизнеса по сниженной стоимости, заявку можно оформить прямо в СберБизнесе.
Корпоративные клиенты банка могут воспользоваться 37 небанковскими сервисами, 14 из них доступны не только в веб-версии, но и в мобильном приложении СберБизнес.
«Мы хотим сделать работу наших клиентов в интернет-банке максимально удобной и отвечающей всем их запросам, – отметила Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка. – Возможность подключения разнообразных небанковских сервисов позволяет сделать еще один шаг в этом направлении – каждый клиент может выбрать и подключить нужные и полезные именно ему сервисы. А возможность работы с небанковскими сервисами не только в веб-версии, но и в мобильном приложении СберБизнес делает взаимодействие ещё удобнее. Клиент может работать из любой удобной точки, для работы достаточно мобильного телефона с установленным приложением. Мы работаем над расширением спектра приложений для наших клиентов и надеемся, что они по достоинству оценят новинки в перечне нефинансовых сервисов».
Сегодня более 319 тыс. корпоративных клиентов пользуются небанковскими сервисами от Сбера и компаний-партнеров. Показатель MAU (Monthly Active Users), отражающий количество уникальных пользователей за месяц, для небанковских сервисов превышает 120 тыс. клиентов. Чаще всего клиенты используют «Электронный документооборот», «Бухгалтерию для ИП», сервисы «Работа.ру» и «Юрист для бизнеса», сервис доставки из магазинов и ресторанов СберМаркет.
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