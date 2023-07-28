Визовый центр Финляндии в Петербурге с 1 августа прекратит прием заявлений на визы

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финский визовый центр в Санкт-Петербурге с 1 августа прекратит принимать заявления на получение виз и разрешений на пребывание. Об этом сообщил финский МИД.

«С 1 августа 2023 года визовый центр VFS (Visa Facilitation Services Global — прим. ТАСС) в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание», — указано в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на его сайте.