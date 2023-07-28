0
0
138
НОВОСТИ

Визовый центр Финляндии в Петербурге с 1 августа прекратит прием заявлений на визы

16:00 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Финский визовый центр в Санкт-Петербурге с 1 августа прекратит принимать заявления на получение виз и разрешений на пребывание. Об этом сообщил финский МИД.

«С 1 августа 2023 года визовый центр VFS (Visa Facilitation Services Global — прим. ТАСС) в Санкт-Петербурге не будет принимать заявления на выдачу визы и разрешения на пребывание», — указано в заявлении дипломатического ведомства, опубликованном на его сайте.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 28.07.2023
В Таганроге, предположительно, взорвалась ракета, погибших нет — губернатор
0
39
17:00 28.07.2023
Боррель заявил, что ЕС может приостановить всю финансовую помощь Нигеру
0
60
16:32 28.07.2023
В России сейчас насчитывается более 750 особей амурского тигра — эксперты
0
111
16:12 28.07.2023
ВСУ на южнодонецком направлении потеряли 5 западных танков и 180 человек
0
129
15:38 28.07.2023
В СберБизнес появились новые небанковские сервисы
0
193
15:32 28.07.2023
Индекс Мосбиржи превысил 3 000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года
0
175
15:25 28.07.2023
Сергей Собянин: В этом году проект создания парка "Яуза" будет практически завершен
0
233
15:12 28.07.2023
Генерал Тчиани назвал себя главой Нацсовета спасения родины, созданного в Нигере
0
194
15:00 28.07.2023
США, НАТО и Украина отказываются от переговоров с РФ, хотя Москва к ним готова — Путин
0
246
14:32 28.07.2023
ВСУ пытаются продолжать наступление по трем направлениям — МО РФ
0
314

Возврат к списку