ВСУ на южнодонецком направлении потеряли 5 западных танков и 180 человек
16:12 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска уничтожили в течение суток до 180 военных, а также 3 танка Leopard и 2 французских колесных танка AMX Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На южнодонецком направлении противник продолжал попытки прорвать оборону российских войск с применением бронетанковой и другой тяжелой техники. В районах населенных пунктов Работино и Успеновка Запорожской области ВСУ силами 47-й механизированной бригады, усиленной танками иностранного производства, атаковали позиции 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии 58-й армии Южного военного округа и 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота. Личный состав, проявив выдержку, упорство и мужество, успешно отразил все атаки превосходящих сил противника», — сказал он.
По данным Конашенкова, в результате уничтожено до 180 военнослужащих противника, 5 вражеских танков, в том числе 3 немецких Leopard и 2 французских колесных танка AMX, 17 боевых машин пехоты, 2 боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».
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