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В России сейчас насчитывается более 750 особей амурского тигра — эксперты

16:32 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность амурских тигров в России превысила 750 особей, включая тигрят. Об этом рассказали в пятницу на пресс-коференции, посвященной Международному дню тигра, который отмечается 29 июля, генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев и советник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, руководитель рабочей группы по подготовке и проведению сплошного учета амурского тигра в 2021–2022 годах Амирхан Амирханов.

«За прошедшие 10 лет, как показала практика, численность тигров отрегулирована. <…> По состоянию на март нынешнего года в стране насчитывалось не менее 750 особей тигра, включая тигрят», — отметил Арамилев.

В 2005 году численность тигров оценивалась в 450-500, а в 2015 году — около 600, сообщил Амирханов.

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