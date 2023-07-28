Боррель заявил, что ЕС может приостановить всю финансовую помощь Нигеру

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз может приостановить всю финансовую помощь Нигеру, если будет нарушен конституционный порядок в стране. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном сегодня в Брюсселе.

«Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки», — отмечается в нем.