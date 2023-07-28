В Таганроге, предположительно, взорвалась ракета, погибших нет — губернатор

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета, предположительно, взорвалась неподалеку от кафе в центре Таганрога, в результате происшествия погибших нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе „Чехов сад“ взорвалась, предположительно, ракета. На месте работают спасатели. Погибших нет», — написал Голубев.

Ранее сообщалось о двенадцати пострадавших.



