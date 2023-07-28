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НОВОСТИ

Взрыв произошел на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре

17:32 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывное устройство сдетонировало на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре, сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре сегодня произошел взрыв. По предварительной версии, было заложено взрывное устройство», — говорится в сообщении.

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