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В России нет необходимости законодательно вводить четырехдневную рабочую неделю — Минтруд

19:20 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минтруда РФ Антон Котяков не видит необходимости законодательно закреплять в стране четырехдневную рабочую неделю.

«У нас на сегодняшний день нет необходимости четырехдневной рабочей недели, я вас уверяю. Наверное, большинство граждан хотят иметь возможность льготного свободного графика работы, но это предмет дискуссии со своим работодателем. Действующие нормы законодательства всецело позволяют работодателям организовывать гибкий график работы для своих сотрудников, трех- и четырехдневные рабочие недели, возможность комбинации дистанционной занятости вместе с фактическим нахождением на месте работы. Поэтому я необходимости в изменении трудового законодательства с четким закреплением четырехдневной рабочей недели не вижу», — сказал он журналистам.

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