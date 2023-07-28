Задержан подозреваемый в диверсии на Куйбышевском НПЗ в Самаре
18:40 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силовики задержали мужчину, который мог устроить диверсию на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«Подозреваемый задержан: выясняется его мотив», — сказал собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 18:05 28.07.2023
- Над Ростовской областью сбита еще одна ракета
- 18:00 28.07.2023
- Киев ударил по жилой инфраструктуре Таганрога ракетой С-200 — МО РФ
- 17:32 28.07.2023
- Взрыв произошел на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре
- 17:12 28.07.2023
- В Таганроге, предположительно, взорвалась ракета, погибших нет — губернатор
- 17:00 28.07.2023
- Боррель заявил, что ЕС может приостановить всю финансовую помощь Нигеру
- 16:32 28.07.2023
- В России сейчас насчитывается более 750 особей амурского тигра — эксперты
- 16:12 28.07.2023
- ВСУ на южнодонецком направлении потеряли 5 западных танков и 180 человек
- 16:00 28.07.2023
- Визовый центр Финляндии в Петербурге с 1 августа прекратит прием заявлений на визы
- 15:38 28.07.2023
- В СберБизнес появились новые небанковские сервисы
- 15:32 28.07.2023
- Индекс Мосбиржи превысил 3 000 пунктов впервые с 22 февраля 2022 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать