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Киев ударил по жилой инфраструктуре Таганрога ракетой С-200 — МО РФ

18:00 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина нанесла удар по жилой инфраструктуре Таганрога зенитной ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударную. В результате атаки повреждено несколько зданий, имеются пострадавшие среди мирных жителей, сообщили в Минобороны РФ.

«28 июля киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре города Таганрога Ростовской области. <…> В результате совершенного киевским режимом теракта повреждено несколько зданий, а также имеются пострадавшие среди мирных жителей», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что сама ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе, на территорию города упали ее обломки.

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