Над Ростовской областью сбита еще одна ракета

18:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили вторую за день ракету в Ростовской области, она поражена в Азовском районе, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются», — написал губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку ракетой комплекса ПВО С-200, переоборудованной в ударный вариант, по жилой инфраструктуре Таганрога.