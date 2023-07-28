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НОВОСТИ

Путин и лидеры африканских стран приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка

20:00 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и лидеры государств Африки в пятницу приняли итоговую декларацию саммита Россия — Африка. Также принят план действий Форума партнерства Россия — Африка на период 2023–2026 годы и ряд других документов.

Кроме того, на полях форума и саммита был утвержден целый ряд соглашений, контрактов и других документов, касающихся различных областей сотрудничества РФ с африканскими странами.

Владимир Путин также сообщил, что саммит Россия — Африка будет проводиться каждые три года.

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