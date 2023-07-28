Путин готов к диалогу по Украине, нужно убедить Киев — глава Афросоюза

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин показал, что готов к диалогу по Украине, теперь нужно убедить Киев. Об этом заявил журналистам председатель Африканского союза, президент Коморских Островов Азали Ассумани.

«Президент Путин показал нам, что он готов вести диалог и найти решение, теперь нам нужно убедить другую сторону. Я надеюсь, что у нас это получится», — сказал Ассумани по итогам саммита Россия — Африка.