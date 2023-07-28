Собянин: Цифровые экосистемы избавили москвичей от сбора миллионов бумажных документов
21:18 28.07.2023
Москвоские цифровые сервисы за последние шесть месяцев избавили москвичей от необходимости собирать и предоставлять в ведомства примерно 105 млн бумажных документов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, базовый регистр – система межведомственного взаимодействия, необходимая для предоставления госуслуг, – функционирует с 2011 года.
"В нем хранится более 400 видов документов – от записи ребенка в спортивную секцию до оформления лицензии для предпринимателей. В последнее время межведомственное взаимодействие особенно активно развивается в сферах оказания социальных услуг и ЖКХ", – напомнил глава города.
Как отмечает градоначальник, сегодня Москва стала одним из мировых лидеров по объему городских цифровых сервисов. Например, только в 2022 году система mos.ru оказала 650 млн госуслуг. Главные цифровые проекты столицы – «Цифровой двойник города», «Электронный дом», «Московская электронная школа», «Наш город», «Активный гражданин», «ЕМИАС» и многие другие, которые делают более эффективным управления городом и повышают комфорта жизни москвичей.
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