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Уведомление о направлении повестки будет приходить через «Госуслуги»

21:20 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин, которому направлена повестка, теперь будет получать уведомление через портал госуслуг. Такие поправки утвердило правительство РФ.

Согласно новым правилам, повестка может быть прислана в электронном виде или заказным письмом, а также вручена лично в руки.

«О направлении повестки любым из перечисленных способов, в том числе для уточнения сведений, содержащихся в реестре воинского учета, граждане будут оповещаться уведомлением в личный кабинет на портале госуслуг», — сообщили в пресс-службе кабмина.

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