Оценки решений Собора УПЦ могут быть даны только после окончания боевых действий — Легойда

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оценки Русской православной церковью майских решений Собора Украинской православной церкви (УПЦ) в Феофании могут быть даны только после завершения фазы активных боевых действий, в текущей ситуации очень сложно выносить «финальные суждения». Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Официальные оценки, которые давались на уровне Синода [РПЦ] после известных событий — так называемой Феофании, собора Украинской православной церкви в мае прошлого года и его решений, были весьма сдержаны. И мы, конечно, исходим из того, что в ситуации, когда ведутся активные боевые действия, очень сложно выносить какие-то финальные суждения. И, наверное, мы понимаем, что только после того, как эта фаза будет завершена, какие-то более определенные оценки будут даны и действия будут произведены», — сказал Легойда в эфире радио «Вера».

В мае прошлого года Собор Украинской православной церкви, самоуправляемой в составе Московского патриархата, объявил, что приняты «дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости». Иерархи на Украине, принявшие решения Собора в Феофании, прекратили поминать патриарха Кирилла как своего предстоятеля.