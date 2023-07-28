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НОВОСТИ

Зеленский сообщил о повреждении здания СБУ в Днепре

22:40 28.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание Службы безопасности Украины (СБУ) в Днепре (ранее — Днепропетровск) было повреждено в результате взрыва. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Днепр. Вечер пятницы. Попадание в <…> здание СБУ», — написал он в телеграм-канале, опубликовав видео горящего помещения со значительными повреждениями. Зеленский добавил, что на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее депутат Верховной рады Максим Бужанский сообщил о взрывах, которые произошли в центре города. При этом сирены воздушной тревоги в Днепре прозвучали уже после инцидента.

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