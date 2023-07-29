Меморандум по ситуации на Украине участники саммита Россия-Африка подписывать не планируют - Песков

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин и представители африканской миссии по урегулированию на Украине не планируют подписывать совместный меморандум по итогам переговоров в рамках саммита, заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет. Таких планов нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.