Эскизный проект орбитальной станции РОС передан в ГНИО Роскосмоса

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» направила эскизный проект перспективной Российской орбитальной станции (РОС) на экспертизу в головную научно-исследовательскую организацию (ГНИО) Роскосмоса. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на полях саммита Россия — Африка.

«РКК „Энергия“ передала эскизный проект РОС в ГНИО Роскосмоса, в настоящий момент он находится на экспертизе», — сказал Борисов в ответ на соответствующий вопрос.