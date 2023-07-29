Синоптики прогнозируют прохладную дождливую погоду в Москве 29 июля

09:38 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, в отдельных районах гроза и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 19 до 21 градусов тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 12 градусов, ожидается гроза.

Ветер северный, северо-западный, 6-11 м/с, при грозе порывы до 15 м/c. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.