Правительство РФ запретило вывоз риса до 31 декабря 2023 г. с рядом исключений
10:40 29.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для вывоза риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — говорится в сообщении.Отмечается, что решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.
НОВОСТИ
- 11:10 29.07.2023
- Австралия собирается заняться производством боеприпасов при помощи США
- 18:05 28.07.2023
- Над Ростовской областью сбита еще одна ракета
- 18:00 28.07.2023
- Киев ударил по жилой инфраструктуре Таганрога ракетой С-200 — МО РФ
- 16:12 28.07.2023
- ВСУ на южнодонецком направлении потеряли 5 западных танков и 180 человек
- 14:32 28.07.2023
- ВСУ пытаются продолжать наступление по трем направлениям — МО РФ
- 11:32 28.07.2023
- Один человек погиб, одни ранен в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами в Запорожье
- 10:20 28.07.2023
- Корабли РФ и КНР начали патрулирование акватории Тихого океана
- 21:00 27.07.2023
- ВВС США могут в 2025 году получить первый стелс-бомбардировщик 6-го поколения
- 19:05 27.07.2023
- Представитель ВСУ: Через два-три месяца у нас может не остаться ни одного порта
- 16:00 27.07.2023
- Все попытки контрнаступления ВСУ остановлены — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать