Правительство РФ запретило вывоз риса до 31 декабря 2023 г. с рядом исключений

10:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой муки на срок до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Для вывоза риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.