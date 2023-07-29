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НОВОСТИ

Правительство РФ запретило вывоз риса до 31 декабря 2023 г. с рядом исключений

10:40 29.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой муки на срок до 31 декабря 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Для вывоза риса и рисовой крупы предусмотрен ряд исключений. Запрет не будет распространяться на поставки этой продукции в государства — члены Евразийского экономического союза, а также Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке.

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