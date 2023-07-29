Австралия собирается заняться производством боеприпасов при помощи США

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канберра и Вашингтон договорились о совместных усилиях по развитию производства управляемого оружия и боеприпасов в Австралии. Об этом сообщается в совместном заявлении, опубликованном по итогам 33-го раунда американо-австралийских консультаций на уровне министров в формате «два плюс два» (AUSMIN), прошедших в Брисбене.

В документе, опубликованном австралийским министерством обороны, указано, что США и Австралия намерены «сотрудничать для развития предприятий, производящих управляемые ракеты и боеприпасы, а также создать базу для совместного изготовления управляемых реактивных систем залпового огня к 2025 году». «Эти предприятия станут ключом к расширению нашей объединенной промышленной мощи и созданию новой инфраструктуры для производства боеприпасов в Австралии», — отмечается в заявлении.