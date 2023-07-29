Моравецкий: Бойцы «Вагнера» попытаются проникнуть в Польшу, притворяясь нелегалами

14:00 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий утверждает, что десятки бойцов группы "Вагнер" направились в сторону Сувалкского коридора, под Гродно.

"У нас есть информация, что более 100 наемников группы "Вагнера" двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно в Беларуси", - сказал польский премьер, которого цитирует польский телеканал Polsat.

Он считает, что, "вероятно, они будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, дестабилизировать Польшу, но также, вероятно, попытаются проникнуть в Польшу, притворяясь нелегалами, и это создает дополнительные риски".