Моравецкий: Бойцы «Вагнера» попытаются проникнуть в Польшу, притворяясь нелегалами
14:00 29.07.2023 Источник: Интерфакс
"У нас есть информация, что более 100 наемников группы "Вагнера" двинулись в сторону Сувалкского коридора под Гродно в Беларуси", - сказал польский премьер, которого цитирует польский телеканал Polsat.
Он считает, что, "вероятно, они будут маскироваться под белорусских пограничников и будут помогать нелегалам проникать на территорию Польши, дестабилизировать Польшу, но также, вероятно, попытаются проникнуть в Польшу, притворяясь нелегалами, и это создает дополнительные риски".
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