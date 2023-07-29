Россия собирается возобновить работу посольства в Буркина-Фасо, закрытого в 1992 году - Путин
14:50 29.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Придаем большое значение развитию отношений с Буркина-Фасо. Нами, в частности, принято решение о возобновлении деятельности российского посольства, закрытого еще в 1992 году», — сказал глава российского государства на встрече с президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре.
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