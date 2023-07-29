ВСУ пытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью ракетами Storm Shadow - Сальдо

15:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на субботу пытались разрушить железную дорогу между Крымом и Херсонской областью, выпустив 12 ракет Storm Shadow. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«Минувшей ночью боевики киевского режима попытались разрушить, выпустив 12 дальнобойных ракет „Шторм шэдоу“. Все ракеты сбиты нашей ПВО. В одном месте упавшие обломки дорогостоящего иностранного оружия, переданного в руки киевской клики Западом для „мирных целей“, незначительно повредили будку обходчика и контактную линию. К тому времени, как я пишу эти слова, повреждения уже устранены ремонтной бригадой», — написал он в своем телеграм-канале.