Президент Гвинеи-Бисау считает народ России братским

17:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Гвинея-Бисау являются братскими народами, и в Бисау благодарны России и СССР за поддержку на различных этапах истории этой африканской страны. Об этом заявил в субботу президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надежного партнера. Мы не просто друзья — мы братья, — сказал он. — Мы никогда не забудем поддержку, которую нам оказал братский светский народ в борьбе за независимость. Сегодня мы приехали сюда и представляем независимый народ, поэтому мы не можем это забыть».