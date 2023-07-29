Президент Гвинеи-Бисау считает народ России братским
17:03 29.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на надежного партнера. Мы не просто друзья — мы братья, — сказал он. — Мы никогда не забудем поддержку, которую нам оказал братский светский народ в борьбе за независимость. Сегодня мы приехали сюда и представляем независимый народ, поэтому мы не можем это забыть».
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