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В Чехии заявили о рекордном заполнении газохранилищ без импорта газа из РФ

16:50 29.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Газохранилища Чехии заполнены газом более чем на 90%. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела.

«Наши газохранилища сегодня заполнены более чем на 90%, — написал он. — С большим опережением мы выполнили распоряжение Евросоюза, согласно которому в связи с [необходимостью] укрепления энергетической безопасности перед наступлением зимы устанавливается эта обязанность [наполнить газохранилища на 90%]. Запасы газа в Чехии находятся на рекордном уровне. Это удается [осуществить] без импорта газа из России».

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