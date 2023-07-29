Глава Госдепа США поделился мнением о том, зачем Шойгу ездил в Северную Корею

17:46 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что поездка министра обороны России Сергея Шойгу в КНДР свидетельствует о стремлении России закупить вооружения. Данную версию руководитель американского внешнеполитического ведомства изложил, выступая в австралийском Брисбене по итогам переговоров в формате «два плюс два», в которых также принимали участие глава Пентагона Ллойд Остин и министры обороны и иностранных дел Австралии Ричард Марлз и Пенни Вонг.

«Что касается сообщений о министре обороны России в Северной Корее, я очень сомневаюсь, что он там в отпуске», — сказал Блинкен. По его утверждению, «Россия отчаянно ищет поддержку, оружие, где бы она его ни нашла». «И мы видим это в Северной Корее», — полагает госсекретарь США. Стенограмму его выступления распространила пресс-служба Госдепартамента.