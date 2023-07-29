Часть делегаций столкнулась с трудностями на пути из Африки в Россию – глава Республики Конго

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит Россия — Африка завершился большим успехом, несмотря на то, что «многие силы» пытались воспрепятствовать этому, ставя под угрозу своевременное прибытие делегаций африканских государств в Санкт-Петербург. Об этом заявил в субботу президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо на двусторонней встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Многие силы работали, чтобы помешать успеху этого саммита. Даже мы столкнулись с огромными сложностями, чтобы добраться сюда. Самолет, который мы арендовали, был перенаправлен в Дубай, поскольку страховая компания выступила против прибытия этого самолета сюда. В Дубае нам пришлось взять в аренду другой самолет. Это было непросто. Я знаю, что другие делегации тоже столкнулись со сложностями, например с проблемами с разрешениями на пролет над некоторыми странами. Но в конечном итоге саммит стал большим успехом, поскольку за исключением пары стран все африканские делегации были здесь», — заявил он.