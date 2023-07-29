Датскому МИДу пришлось создать кризисный штаб в связи с реакцией на сожжения Корана

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Дании задействовало кризисный штаб для поддержания дипломатических отношений после акций с сожжением Корана. Об этом сообщается в заявлении ведомства.

«Чтобы обеспечить достаточные ресурсы для реагирования на международную реакцию на сожжение Корана, были задействованы кризисный штаб министерства иностранных дел и международный оперативный штаб», — отмечено в сообщении.