После массового отравления на Алтае проведут проверку детских лагерей
09:20 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых работают муниципальные лагеря», — сообщил он, добавив, что всем заболевшим оказана медицинская помощь, сегодня жизни и здоровью детей ничего не угрожает.
С 26 по 29 июля в детском лагере «Горный Орленок» зафиксировано 69 случаев отравления с признаками кишечной инфекции, в том числе 67 детей в возрасте от 6 до 17 лет.
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