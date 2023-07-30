После массового отравления на Алтае проведут проверку детских лагерей

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проверку детских оздоровительных лагерей проведут в Республике Алтай после массового отравления в «Горном орленке». Об этом ТАСС сообщил глава региона Олег Хорохордин.



«Поручаю региональным Минобрнауки и Минтруда в самое ближайшее время запланировать выезды во все функционирующие детские лагеря, проверить работу пищеблоков, соблюдение санитарных норм и другие вопросы безопасности. Аналогичную работу необходимо провести администрациям города и районов, на территории которых работают муниципальные лагеря», — сообщил он, добавив, что всем заболевшим оказана медицинская помощь, сегодня жизни и здоровью детей ничего не угрожает.



С 26 по 29 июля в детском лагере «Горный Орленок» зафиксировано 69 случаев отравления с признаками кишечной инфекции, в том числе 67 детей в возрасте от 6 до 17 лет.



