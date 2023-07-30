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НОВОСТИ

В зоне Москвы и Подмосковья сняты ограничения на полеты для воздушных судов

09:30 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все ограничения на полеты в зоне Москвы и Подмосковья сняты для воздушных судов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

«Режим снят, все входит в плановый график», — сказал собеседник агентства.

По данным собеседника агентства, всего было задержано более 20 рейсов. «Из-за режима часть самолетов ушла на запасные аэродромы, часть провела в небе в режиме ожидания», — уточнил он.

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