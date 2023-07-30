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НОВОСТИ

В результате атаки беспилотника пострадал один человек в «Москва-сити»

10:10 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек получил травмы в результате хлопка, произошедшего в башне «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В результате хлопка в башне „Око-2“ пострадал охранник. Выбиты стекла с 1 по 4 этажи в результате атаки беспилотника», — сказал собеседник агентства.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен «Москва-сити». Жертв нет.

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