В результате атаки беспилотника пострадал один человек в «Москва-сити»

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один человек получил травмы в результате хлопка, произошедшего в башне «Око-2» в «Москва-сити» после атаки беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.



«В результате хлопка в башне „Око-2“ пострадал охранник. Выбиты стекла с 1 по 4 этажи в результате атаки беспилотника», — сказал собеседник агентства.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на город совершена атака украинских беспилотников. Незначительно повреждены фасады двух офисных башен «Москва-сити». Жертв нет.



