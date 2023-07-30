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НОВОСТИ

Попытки ВСУ на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях безуспешны - МО РФ

10:25 30.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины безуспешно пытались наступать на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжили безуспешные попытки наступательных действий на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях», — сказал он.

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