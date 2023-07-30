Главный военно-морской парад на День ВМФ стартовал в Санкт-Петербурге

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России начался в Санкт-Петербурге на Невском и Кронштадском рейдах. Парад традиционно принимает президент, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.



О готовности к началу парада главе государства доложил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Перед началом парада главком по видео-конференц-связи принял доклады командующих всех флотов, Каспийской флотилии и базы ВМФ РФ в сирийском Тартусе о готовности к параду.



Глава государства прошел на президентский катер в сопровождении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и адмирала Евменова. Они проследуют по акватории Невы от Петропавловской крепости, где Путин поприветствует экипажи кораблей.



